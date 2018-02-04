Тюменцы выбирают лучшие фотографии с летнего отпуска

14:47 04 февраля 2018
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blog.biletbayi.com
| Фото: blog.biletbayi.com

В Тюменской области продолжается конкурс на самую яркую летнюю фотографию, который объявил крупный канал о путешествиях Travel Channel с вещанием в 160 странах мира. Голосование продолжится до 12 февраля.

По условиям конкурса жители региона публикуют фотографии с летнего отпуска в социальных сетях с тегом #TravelChannelВспомнимЛето. С помощью снимков участники рассказывают о том, как ярко провести свой отдых, чтобы побороться за ценные призы - оригинальные рюкзаки для путешествий c сувенирами внутри.

В настоящее время за победу в конкурсе соревнуются 33 человека. Лучшие работы определит экспертное жюри. Судьи оценивают сюжет, качество фотографий, соответствие теме, а также общее восприятие, пишет "Мой портал".

Теги: конкурс , отдых , туризм , фото
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