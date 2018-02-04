В тюменских деревнях появился Wi-Fi

В Тюменской области реализуется федеральная программа устранения цифрового неравенства (УЦН) для населенных пунктов численностью от 250 до 500 жителей. В Тюменском районе бесплатный цифровой интернет появился в селах Щербак, Кулига, Гусево и деревни Головина, ранее точки Wi-Fi установили еще в трех населенных пунктах.

Программа реализуется в рамках сотрудничества компании "Ростелеком" и правительства Тюменской области. С приходом интернета у жителей сел и деревень появилась возможность на месте получать электронные государственные услуги, записываться на прием к врачу, проверять пенсионные накопления, подавать заявки на оформление паспорта, производить электронный платежи и развивать свои цифровые компетенции, отметила директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич. Она подчеркнула, что в дальнейшем региональные власти будут поддерживать инициативы в этом направлении.

Технологии Wi-Fi обеспечивают доступ в интернет со скоростью передачи данных не менее 10 Мбит/с в радиусе до 100 метров от точки доступа. Она, как правило, расположена в центре деревни или поселка. Подключение к точке доступа – бесплатное, пишет "АиФ в Западной Сибири".

Программа устранения цифрового неравенства стартовала в 2015 году. На тот момент в большинстве населенных пунктов, вошедших в проект на территории Тюменской области, интернет был очень медленным или совсем отсутствовал.

"Уже сданы в эксплуатацию 125 точек Wi-Fi в 20 муниципальных районах области. В 2018 году работа по строительству оптических линий связи по программе УЦН продолжится", - прокомментировал директор филиала в Тюменской и Курганской областях компании "Ростелеком" Игорь Волков.

