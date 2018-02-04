Люди с нарушениями слуха проходят реабилитацию в Тюменской области

Верботональный метод реабилитации для людей с различными нарушениями слуха применяют в Центре медицинской и социальной реабилитации "Пышма", который находится в Тюменской области. За четыре года с начала внедрения этой технологии новыми инструментами для взаимодействия с миром смогли овладеть более 200 человек со всей страны.

Как рассказала сурдопедагог центра "Пышма" Марина Вятчина, реабилитация проводится при помощи уникального аппарата Верботон ВТ-15 с вибростолом. В основном, его используют для детей после кохлеарной имплантации и слухопротезирования - на начальном этапе реабилитации он позволяет вызвать голос у ребенка, который родился глухим, сформировать у него навык слушания и навык говорения. Это в разы повышает эффективность реабилитации.

"Ребенок осознает, что произносит звук, на уровне вибраций. Аппарат позволяет почувствовать импульс от голоса. У пациента развивается и голос, и навык сосредоточения. Формируется условно-двигательная реакция. Затем переходим к более сложному этапу реабилитации. Например, в марте 2017 года в центр поступила девочка 2,5 года, которая перенесла операцию по имплантации. Она не говорила, ни на что не реагировала, потребовалось два курса реабилитации, чтобы она заговорила. А после третьего курса она научилась общаться на уровне своих возможностей", - отметила Марина Вятчина.

Пройти реабилитацию в центре "Пышма" могут и взрослые, и дети, у которых появились нарушения слуха, а также все дети с нарушенным слухом. Процедуры для жителей Тюменской области – бесплатные. Чтобы попасть в центр, необходимо обратиться в департамент социального развития региона или в центр социального обслуживания населения. Если у ребенка есть статус инвалида по слуху, значит, он может получить путевку в центр реабилитации, пишет ИА "Тюменская линия".

В настоящее время центр ищет спонсоров для приобретения устройства, которое передает звук прямо в ухо ребенку со слуховым аппаратом – fm-систему. Она позволяет слышать все, что произносит партнер, без помех. Уже ведутся обсуждения о том, чтобы оснастить такой системой школы, где учатся дети с нарушениями слуха. А в дальнейшем – в детских садах, концертных залах.

В центре "Пышма" ведется постоянная работа над усовершенствованием техники и технологий для реабилитации инвалидов по слуху. Свои новинки они презентуют на Всероссийском форуме "ИНФОТЕХ" в Тюмени.