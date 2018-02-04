Юные тюменские краеведы примут участие в областном проекте "Мой край"

Очередной областной проект "Мой край" пройдет в Тюмени в 2018 году. Он будет включать сразу несколько мероприятий: конкурс юных краеведов, детско-юношескую экспедицию, слет экскурсоводов, конференцию, смотр-конкурс.

Как сообщили в пресс-службе Дворца творчества и спорта "Пионер", в 2018 году проект будет посвящен сразу трем основным темам: "405-летию династии Романовых", "Великий чайный путь – Сибирский тракт", "Десятилетие детства в Российской Федерации 2018 - 2027 годы".

В феврале стартует прием работ на Областные заочные конкурсы юных краеведов "Моя малая Родина". Также в том же месяце запланирован первый этап Областной детской историко-краеведческой игры "Наследники", финал которой пройдет 3 апреля.

С 11 по 13 апреля будет действовать детско-юношеская краеведческая экспедиция "Околица". С 30 июля по 4 августа состоится Областной слет экскурсоводов "Школа юного гида-экскурсовода". 12 октября пройдут краеведческие чтения.

Юных краеведов ждет конференция историко-краеведческих работ учащихся "Мы живем в Сибири", финал пройдет в конце ноября. В три этапа будет проходить смотр-конкурс по туристско-краеведческой деятельности "Премия Робинзона Крузо". Победителей конкурса объявят 7 декабря.

Узнать подробнее о мероприятиях проекта можно по телефону: 8 (3452) 29-02-10 доб. 146,147 (Центр туризма и краеведения Дворца творчества и спорта "Пионер", ул. Перекопская, 34).