В тюменских школах 2018 год посвятят добровольчеству

Проекты, посвященные Году добровольца (волонтера), стартуют в тюменских школах под названием "Тюмень - территория добра". В течение 2018 года планируется провести ряд акций, конкурсов и мероприятий, итоги добровольческой деятельности школьников подведут в декабре.

В проекте могут принять участие не только сами школьники, но также родители и педагоги. Так, в рамках творческого конкурса "Подари улыбку людям" детям предлагают своими руками сделать куклу "Добряша". Необычный подарок будут вручать детям, которые лечатся в больницах, ветеранам, людям с ограниченными возможностями и другим людям, которым необходима поддержка и внимание.

В феврале также дан старт конкурсу на лучшую разработку внеклассного мероприятия. Школьники пишут сценарии классного часа, придумывают театрализованные постановки или литературно-музыкальные композиции, посвященные теме патриотизма и мужества российских солдат. Лучшие коллективы представят свои проекты на городском фестивале "Славься, Отечество", который пройдет в конце месяца, рассказали в департаменте образования администрации г. Тюмени.

Педагоги тюменских школ объединяться в добровольческий отряд, который будет оказывать методическую помощь своим коллегам в различных аспектах школьной жизни от психологической службы до планирования воспитательной работы. Также планируется организовать фестиваль культуры народов "Тюменское разноцветье", патриотические акции "Весна 45 года", праздничные концерты и флешмобы – всего более 20 мероприятий школьного и городского уровней, пишет "Мегатюмень".

По мнению начальника отдела воспитания и социализации информационно-методического центра Натальи Кузнецовой, проект "Тюмень - территория добра" настолько многогранен, что каждый желающий сможет найти себе дело по душе и проявить свои лучшие личностные качества.