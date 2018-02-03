Алексей Ягудин представит фильм Лёд в кинотеатре "Атмос Синема"

7 февраля в 20:30 в стенах кинотеатра состоится автограф-сессия с олимпийским чемпионом, чемпионом Мира и Европы, заслуженным мастером спорта России, российским фигуристом Алексеем Ягудиным.

В 21:00 кинотеатр Атмос Синема презентует фильм о вере, упорстве, мечтах и стремлении к победе "Лёд".

О фильме:

С самого детства Надя верила в чудеса. Она представляла себе, как выходит на лёд под овации публики и танцует свой самый красивый танец. И вот, благодаря вере и упорству, Надя становится знаменитой фигуристкой. Но когда ее мечты о громких победах, красивой жизни и прекрасном принце уже, кажется, готовы исполниться, судьба преподносит ей настоящее испытание. И чтобы его пройти, нужно будет снова, как в детстве, поверить в мечту. Ведь, может быть, победа не всегда должна быть громкой, а прекрасный принц не обязательно передвигается на белом коне?..

Показ является закрытым, билеты не продаются. Хочешь попасть на автограф сессию с Алексеем Ягудиным? Регистрируйся: https://www.instagram.com/atmoscinema

Билет на премьерный показ фильма в уникальном формате Dolby Atmos можно выиграть в официальном сообществе в ВК Атмос Синема:

https://vk.com/atmos.cinema

В Тюмени так же 7 и 8 февраля пройдут мастер-классы с заслуженным мастером спорта по фигурному катанию Алексеем Ягудиным в рамках проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Легенды спорта-детям".