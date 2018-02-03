Тюменцы спели песни Владимира Высоцкого

Фото Сергея Елесина

Музыкальный квартирник, посвященный 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого, прошел в тюменском мультцентре "Моя территория". Около 70 любителей его творчества собрались, чтобы исполнить и послушать его песни, пишет "Мегатюмень".

В начале встречи гости познакомились с творчеством артистов "Искристого Квартирника" и услышали как бардовские произведения, так и кавер-версии из творчества Владимира Семеновича в исполнении музыкантов.

У открытого микрофона мог выступить любой желающий и спеть свое любимое музыкальное произведение под аккомпанемент гитары. Главное правило — исполнение трех песен и передача эстафеты следующему. Помимо исполнения репертуара советского музыканта гости спели кавер-версии Дианы Арбениной, Би-2 и многих других представителей отечественной сцены. В завершении акустического вечера участники читали стихотворения Владимира Высоцкого.

Команда мультицентра "Моя территория", которая организовала январский квартирник, отметила, что он прошел в формате неформального общения: помимо мини-концерта за приятной беседой участники и гости насладились ароматными напитками со сладкими лакомствами.