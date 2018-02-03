Креативная молодежь Тобольска и Ишима приедет на экскурсию в Тюмень

08:23 03 февраля 2018
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moi-portal.ru

Представители культурной, социальной и молодежной политики Ишима и Тобольска приедут в Тюмень, чтобы изучить опыт креативных пространств на примере мультицентра "Моя территория", пространства "Медиаполис" и молодежного театрального центра "Космос".

Как сообщает "Мегaтюмень", участники делегации не просто познакомятся с историей и предпосылками создания открытых коммуникативных площадок, но и обсудят техническую составляющую.

Тюменские команды, которые занимаются организацией городских событий, расскажут приезжим гостям о своем опыте реализации городских проектов. А за тем пройдет общая генерация, на которой обсудят идеи мероприятий для молодежи Тобольска и Ишима и вопрос развития креативных пространств в муниципалитетах.

Теги: Ишим , молодежь , проекты , Тобольск , Тюмень
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