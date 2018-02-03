Тюменские архитекторы стали финалистами конкурса на создание концепций стандартного жилья в России

Проект тюменского бюро DA Project

На днях стали известны имена финалистов Открытого международного конкурса архитектурных концепций стандартного жилья и жилой застройки в России. В направлении "Центральная модель" был отмечен проект организации из Тюмени DA Project.

Участникам конкурса предлагалось "разработать проекты качественного жилья для будущих поколений россиян". Конкурс проектов стандартного жилья и жилой застройки был организован Минстроем России и АИЖК по поручению председателя правительства Дмитрия Медведева. Оператором конкурса выступает КБ Стрелка.

На него принимались работы архитекторов по трем направлениям: для малоэтажной, среднеэтажной и центральной модели городской среды. В последней группе (высотность зданий ограничена 9 этажами для жилых секций и 18 этажами для башен) наряду с проектом тюменских архитекторов из DA Project в финале оказались еще три проекта из России и по одному из Нидерландов, Колумбии и Македонии. Все проекты можно посмотреть на сайте АИЖК.

Все двадцать финалистов, а это архитекторы из девяти стран, получат по миллиону рублей на доработку своих концепций, которую с учетом рекомендаций членов жюри они должны завершить к концу марта. В апреле жюри выберет победителей и призеров. Позже эти работы презентуют на форуме "Среда для жизни", который пройдет с 18 по 20 мая в Калининграде. На основе лучших концепций, которые отвечают уже существующим потребностям горожан, Минстрой России и АИЖК предложат девелоперам и градостроителям новый образ российских городов.

"Одна из задач, которая будет стоять перед 20-ю отобранными финалистами — соблюдать параметры по стоимости, чтобы обеспечить максимальную доступность жилья для граждан. Мы видим, что работы интересные и в большинстве своем формируют разнообразную жилую среду, при этом стандартные решения — это те решения, которые можно сделать массовыми", — пояснил генеральный директор АИЖК Александр Плутник.