Администрация Тюмени проводит конкурс добрых рисунков

Юных художников в возрасте от 6 до 17 лет приглашают принять участие в конкурсе рисунков "Доброта". Организаторами выступают администрация города и Благотворительный фонд развития Тюмени. Работы принимаются на портале "Тюмень – наш дом".

Как уточнили в пресс-службе городской администрации, рисунки должны быть выполнены в любом художественном стиле (акварель, графика и т.д.). Обязательное условие – выполнение на бумаге. Работы на стекле, глине, ткани, пластике, дереве и иных основах не принимаются.

Каждый месяц дается добрая тема и участники могут выставлять в разделе "Родная Тюмень" на портале "Тюмень – наш дом" фотографии или сканы своих работ.

Прием работ будет осуществляться с 1 по 15 число каждого месяца. По истечении срока приема работ будет объявлено закрытое голосование, которое продлится в течение 7 календарных дней. По итогам голосования будут определены по одному победителю в каждой возрастной группе.