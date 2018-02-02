Студенты ТюмГУ учатся в режиме полного дня

Тюменский государственный университет стал университетом полного дня. Отныне для студентов не будет четкого разделения на учебное и внеучебное время: занятия в вузе могут продолжаться целый день, а учебный процесс сочетаться с различными видами внеучебной, научной и иной деятельности.

Первыми пробуют обучаться в таком режим бакалавры первого курса трех институтов ТюмГУ: СоцГум, ИПиП и ИнХим, для которых действуют индивидуальные образовательные траектории. Составив свое расписание за счет выбора интересных курсов, студент в течение дня движется по своей индивидуальной траектории. Предполагается, что во время возникающих "окон" между учебными парами он, не покидая университет, сможет поработать над проектами в группах, подготовиться к парам в вузовской библиотеке, изучать массовые открытые онлайн-курсы или заниматься с научным руководителем.

"Тюменский госуниверситет обладает всеми необходимыми ресурсами для комфортного пребывания и работы студентов в вузе в течение всего дня. Под новые реалии меняется и инфраструктура вуза: появляются современные аудитории и лаборатории, уютные столовые, реконструируются учебные корпуса и общежития, повсеместно работает беспроводная сеть Wi-Fi", — сообщается на сайте вуза.