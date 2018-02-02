Тюменцы могут почувствовать себя героями известных фильмов

Возможность почувствовать себя героями известных фильмов, отправиться на поиски приключений и ответов на неизведанные тайны, тюменцам дают реалити-квесты в "Квест-хаус". Стать их участниками совершенно бесплатно смогут победители розыгрыша, который проходит в сообществе "Афиша Тюмень | КтоКуда72".

Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо быть подписчиком группы "Афиша Тюмень" и сделать репост конкурсной записи. 19 февраля с помощью генератора случайных чисел определят имена двух победителей, один из которых получит сертификат на прохождение квеста "Один дома", а второй – квеста "В поисках крестража" по мотивам историй о Гарри Поттере.

Каждый сертификат дает возможность бесплатно пройти квест в команде до четырех человек. В квестовых комнатах участники встретят таинственных персонажей и решат определенные задания. Понадобится умение быстро соображать в непростых условиях и работать совместно с командой.

"Квест-Хаус" в Тюмени входит в крупнейшую федеральную сеть квестов QuestQuest, которая охватывает 49 городов России. Реалити-квесты – это новый формат развлечений, он подарит участникам яркие эмоции, заряд адреналина и позволит проявить все свои сильные стороны. Команда "Квест-Хаус" организует игры для разных возрастных аудиторий в различных жанрах. Здесь можно интересно провести время семьей, в кругу друзей или коллег.