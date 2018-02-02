По обращениям обманутых фитнес-центром тюменцев возбудили уголовное дело

В Тюмени в уголовное разбирательство переросла история с клиентами "Первого фитнес дискаунтера". С мая по декабрь 2017 года люди покупали годовые абонементы на занятия в фитнес-клубах, однако их деятельность была остановлена и тренировки так и не состоялись.

Сеть из девяти точек под брендом "Первый фитнес-дискаунтер" в Тюмени открыли предприниматели из Екатеринбурга. Вскоре они приостановили работу, а клиенты, купившие годовые абонементы (они стоили не дороже 10 тысяч рублей) начали жаловаться в региональное управление Роспотребнадзора. На это обратила внимание прокуратура.

"ООО "А-Группа компаний "ФАРАОН" продавало годовые абонементы на посещение спортивных занятий в сети фитнес-центров "Первый фитнес дискаунтер", но услуги так и не оказало. Также компания предлагала гражданам инвестировать деньги в бизнес, и одна тюменка перечислила 100 тысяч рублей. Прокуратурой города было установлено 27 пострадавших", — рассказывают о результатах проверки в прокуратуре Тюменской области.

Собранные материалы направили в УМВД по городу Тюмени, где на днях было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Размер ущерба потерпевшим составил 300 тысяч рублей.

Вчера, 1 февраля, в прокуратуру города поступило коллективное обращение еще от 34 обманутых тюменцев.

Как выяснил портал 72.ру, три клуба из сети выкупил тюменский бизнесмен Михаил Слинкин. Теперь они носят название "SM fitness" и, по словам бизнесмена, с брендом "Первый фитнес-дискаунтер" никак не связаны.

"Я принял решение, что все клиенты, которые имеют клубные карты и договоры, могут на тех же условиях заниматься в клубах новой сети. По поводу расторжения и возврата: если вы приобрели абонемент до 2018 года, с этим вопросом нужно обратиться к бывшим владельцам, так как денежные средства вносились в их кассу", — отметил он, отвечая на вопросы горожан.