Фитнес-кондитерская в Тюмени предлагает низкокалорийные десерты для сладкоежек

Возможность наслаждаться вкуснейшими десертами, не боясь за фигуру и здоровье, тюменцам дает первая фитнес-кондитерская "Mukinet", ассортимент которой представлен блюдами, изготовленными по всем канонам правильного питания.

Продукция кондитерской подойдет для кормящих матерей, детей, аллергиков и тех, кто на диете или придерживается правильного питания. Главное отличие "Mukinet" от всех остальных заведений заключается в том, что в процессе приготовления не используются сахар, масло и мука.

Количество тортов и десертов, представленных в фитнес-кондитерской, порадует любого сладкоежку: это различные чизкейки, торты сливочный медовик, трюфель, рафаэлло, вишневый чиз и многие другие. На вид – не отличить от привычных тортов, на вкус – легкие и не менее сладкие, но калорийность в небольшом 100-граммовом кусочке составляет чуть более 100 ккал, а иногда даже меньше! Для сравнения, одно среднее яблоко – это 70 ккал, а кусочек обычного слоеного тортика с кремом – до 500 ккал! В меню есть также низкокалорийные десерты, рулеты, блинчики, пироги, пицца и тарты.

"Кушать торты, десерты, выпечку и не набирать вес – это реальность в 21 веке! При приготовлении блюд мы не используем аллергические и калорийные продукты, отдавая предпочтение продуктам натуральным, без консервантов и химикатов", - отмечает основатель первой фитнес-кондитерской "Mukinet" Дина Гладких.

Для всех желающих в заведении действует служба доставки, можно заказать торт с оформлением, выбрать десерт для ребенка или попробовать сразу несколько вкусных тортов, выбрав "Ассорти". Телефон для заказа 8 (3452) 94-80-81. Кондитерская расположена по адресу: Тюмень, ул. Ленина, 71.