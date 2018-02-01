В тюменских школах начинается прием в первый класс

1 февраля с 14.00 до 18.00 в городском департаменте образования будет работать горячая линия по вопросу приема граждан в общеобразовательные организации города Тюмени. Всю интересующую информацию можно получить в указанное время по телефону: (3452) 45-35-85.

Прием в первый класс ведется в соответствии с приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32. Согласно данному документу прием детей в первый класс, имеющих регистрацию на территории микроучастка, закрепленного за конкретным муниципальным учреждением, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года.

"Период подачи заявлений о приеме в 1 класс достаточно продолжительный. Как правило, прием заявлений осуществляется в приемные дни, установленные администрацией образовательного учреждения. Мы призываем родителей не создавать ажиотаж. Статья 43 Конституции Российской Федерации гарантирует всем гражданам общедоступность общего образования", – отметила Ольга Тренина, заместитель директора городского департамента образования.

С 1 июля по 5 сентября родители (законные представители) могут записать своего ребёнка в любую школу, вне зависимости от места жительства, при наличии свободных в ней мест.

Также родители (законные представители) могут подать заявление через портал государственных и муниципальных услуг в сфере образования Тюменской области в разделе "Заявление в школу". Пакет документов необходимо предоставить в образовательное учреждение.

С каждым годом количество первоклассников в тюменских школах увеличивается. В предстоящем учебном году планируется принять около 12 тысяч новоиспеченных школьников.