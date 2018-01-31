Тоболяков и гостей города приглашают на кладбище

В рамках акции "Благодарные потомки", посвященной Дню памяти декабриста Семена Григорьевича Краснокутского, 2 февраля в Тобольске будет организована экскурсия на Завальном кладбище.

Семен Григорьевич Краснокутский (1787 – 1840) – участник войны 1812 года, обер-прокурор сената, действительный статский советник – принадлежал к Южному обществу и был приговорен к двадцатипятилетнему поселению в Сибирь. Витимская, а затем минусинская ссылки подорвали здоровье декабриста. С 1838 по 1840 годы он жил на поселении в Тобольске.

Подробнее узнать о роли декабристов в культурной жизни Тобольска, вы сможете, побывав на данной экскурсии. Встреча участников акции состоится на главной аллее Завального кладбища в 15:00., сообщают в местном комитете по культуре и туризму.