В Тюмени прошел отборочный этап молодежных Дельфийских игр России

Стали известны результаты открытого муниципального отборочного тура XVII молодёжных Дельфийских игр России. Отборочные туры прошли на разных площадках города. Ребят оценивали в номинациях "Цирк и хореография", "ИЗО", "Художественное чтение", "Сольное народное пение", "Эстрадное пение", "Фортепиано" и "Флейта".
Ознакомиться с протоколами отборочных туров можно в группе "ВКонтакте" "Официальные мероприятия "Тюмень" https://vk.com/tyumenckit в разделе "Документы". Победители первого отборочного этапа переходят во второй тур.
Несмотря на то, что точных данных о месте проведения и официальной даты нет, имеется информация, что молодежный фестиваль может пройти в Словакии, традиционно в конце апреля – начале мая.
Участие в соревнованиях подобного уровня является хорошей возможностью показать своё мастерство, а также заключить перспективные контракты.
Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени "Центр культуры и творчества "Тюмень" создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ "Тюмень" объединились три муниципальных учреждения культуры: Дом культуры и творчества "Торфяник", Дом культуры "Орфей" и Дом культуры "Водник". Директор учреждения - Сергей Трифонов.
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