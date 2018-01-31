В Тюмени прошел отборочный этап молодежных Дельфийских игр России

Фото Сергея Елесина

Стали известны результаты открытого муниципального отборочного тура XVII молодёжных Дельфийских игр России. Отборочные туры прошли на разных площадках города. Ребят оценивали в номинациях "Цирк и хореография", "ИЗО", "Художественное чтение", "Сольное народное пение", "Эстрадное пение", "Фортепиано" и "Флейта".

Ознакомиться с протоколами отборочных туров можно в группе "ВКонтакте" "Официальные мероприятия "Тюмень" https://vk.com/tyumenckit в разделе "Документы". Победители первого отборочного этапа переходят во второй тур.

Несмотря на то, что точных данных о месте проведения и официальной даты нет, имеется информация, что молодежный фестиваль может пройти в Словакии, традиционно в конце апреля – начале мая.

Участие в соревнованиях подобного уровня является хорошей возможностью показать своё мастерство, а также заключить перспективные контракты.

Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени "Центр культуры и творчества "Тюмень" создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ "Тюмень" объединились три муниципальных учреждения культуры: Дом культуры и творчества "Торфяник", Дом культуры "Орфей" и Дом культуры "Водник". Директор учреждения - Сергей Трифонов.