ОРВИ и грипп в Тюмени пока под контролем

В областном центре растет число заболевших острыми респираторно-вирусными инфекциями, но эпидемический порог распространения не превышен.

В четвертую неделю января в Тюмени было зарегистрировано 8736 человек с ОРВИ, среди них детей – 6578. Прирост заболевших за неделю составил 5,3%, среди которых большая часть – дети дошкольного возраста.

За неделю было госпитализировано 32 человека с симптомами респираторно-вирусных инфекций, в том числе 26 детей. Диагноз "грипп" поставлен двум заболевшим: грипп А был выявлен у ребенка до двух лет, грипп В – у взрослого, сообщает департамент здравоохранения Тюмени.

Тюменцам напоминают, что в период сезонной заболеваемости респираторными инфекциями важно соблюдать меры профилактики: ограничить посещение мест с большим скоплением народа, правильно питаться, одеваться в соответствии с погодой, а в случае появления симптомов ОРВИ обратиться за помощью в поликлинику.