Strava знает, где бегают тюменцы

Владелец фитнес-трекера для бегунов и велосипедистов Strava выложил в открытый доступ часть собранных сервисом данных по всему миру. Тюмень тоже "засветилась".

Приложением Strava пользуются свыше 100 миллионов людей во многих странах. Любители спорта во время тренировки отмечают тип активности, время, маршруты пробежек и так далее. Они могут записывать свои забеги и заезды, анализировать тренировки и соревноваться с друзьями.

Эти данные позволили сервису создать тепловую карту тренировок по всему миру. Она наглядно показывает места, популярные среди бегунов и велосипедистов в разных городах. Отражена на карте и Тюменская область.

Судя по карте, тюменцы предпочитают бегать по набережной вдоль Туры, по мостам, а также на стадионах и спортплощадках возле школ.

Наиболее излюбленными местами у приверженцев здорового образа жизни являются Гилевская роща, Гагаринский и Затюменский парки - активность этих местах сохраняется даже в зимний сезон.

Там же можно проследить передвижения велосипедистов:

В Ишиме пользователи приложения сконцентрированы на центральном стадионе, в Тобольске - на стадионе "Геолог" и находящейся вблизи трассе скандинавской ходьбы. Ялуторовчане с фитнес-трекерами предпочитают стадион близ рощи Декабристов и спортплощадку у общеобразовательной школы №1.

На днях карта и ее данные стали объектом внимания мировых СМИ, так так наряду со спортивными и рекреационными местами в ней отражены активности людей возле секретных объектов, в частности, военных баз США, сообщает, d-russia.ru