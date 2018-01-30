Тюменские педагоги повышают уровень профессионального мастерства

Тюменский областной государственный институт развития регионального образования 26 - 30 января проводит курсы для творчески работающих педагогов "Конкурс профессионального мастерства как творческая площадка инновационных идей и современных образовательных технологий".

Впервые в Тюмени провел авторский семинар-практикум абсолютный победитель конкурса "Учитель года России-2016" Шагалов Александр Михайлович, учитель русского языка и литературы СОШ № 7 им. Г.К. Жукова города Армавира (Краснодарский край). Ярко и самобытно поделился он своим конкурсным и педагогическим опытом, покорил сердца педагогов разных предметов своим профессиональным и личностным увлечением - звукоархивистикой, уникальными находками и открытиями, отраженными в мастер-классе "Вглядываясь в снимки прошлых лет…", и совершенно гениально читал стихи (в том числе и пушкинского "Пророка", звучавшего на Церемонии объявления имени абсолютного победителя конкурса "Учитель года России-2016").

Курсы и семинар одинаково интересны как участникам (в том числе и потенциальным) муниципального конкурса профессионального мастерства, которые получают консультации квалифицированных специалистов, знания и дополнительный опыт в преддверии конкурсных испытаний, так и всем педагогам, которые стремятся повысить уровень профессионального мастерства, методистам, кураторам муниципальных конкурсов.

На круглых столах и дискуссионных площадках, мастер-классах, практикумах и тренингах обсуждаются актуальные вопросы национального и регионального образования: обновление содержания образования и современные педагогические технологии, модели трансформации урока и эффективные практики развития образовательной среды, "сетевые" техники работы с детьми, педагогами и родителями и др. В программе - психологические тренинги, деловые и ролевые игры, практикумы по творческой самопрезентации и навыкам публичного выступления, индивидуальные консультации по предметам.

Свой конкурсный и педагогический опыт представляют мастера своего дела, победители и призеры областных и всероссийских конкурсов:

"Учитель года": Кускова Марина Валентиновна, Володина Елена Николаевна, Тимофеева Марина Алексеевна, Чуйкова Марианна Михайловна, Смолин Александр Михайлович, Смолина Ольга Олеговна, Саранчин Евгений Павлович, Показаньев Евгений Васильевич и др.

"Воспитатель года": Куценко Ирина Николаевна, Азаматова Ольга Владимировна, Уколова Оксана Владимировна, Ревякина (Ковалева) Ольга Анатольевна и др.

"Мастер года": Дубровина Татьяна Леонидовна, Кучинская Галина Константиновна, Хоробрых Наталья Александровна, Сарпова Ольга Александровна, Сидунова Динара Васильевна, Сидунов Леонид Олегович и др.

Атмосфера вдохновения и творчества, профессионального интереса и поиска, озарений и открытий, живые чувства и самые теплые отзывы объединяют всех участников.