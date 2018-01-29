Тысяча гаджетов в неделю: быстрый интернет проникает в Тюмень

МегаФон

Жители региона уходят в онлайн. За год объем интернет-трафика в сети четвертого поколения вырос в 3 раза. В среднем один абонент "МегаФона" за двенадцать месяцев скачивает количество информации, сравнимое с размещением 20000 фотографий.

Каждый третий пользователь передачи данных выбирают высокоскоростное соединение 4G. Каждый второй житель области загружает интернет-страницы на смартфоне. Такие цифры озвучили связисты "МегаФона", подводя итоги 2017 года.

"В прошедшем году тюменцы настраивались на волну 4G со скоростью 1000 устройств в неделю. Смартфоны и быстрый интернет для многих стали помощниками в просмотре видео и ведении прямых эфиров. В 2018 мы продолжим улучшать качество связи в области, а вместе с ним и качество жизни наших абонентов", – говорит руководитель по продажам на массовом рынке "МегаФона" в Тюмени Александр Степанов.

Чаще всего абоненты выходят в мобильный интернет в вечерние и ночные часы с 20:00 до 01:00 и предпочитают Вконтакте и Одноклассники видеохостингу YouTube. Наиболее популярные мессенджеры – WhatsApp и Viber: безлимитный интернет на них выбирает каждый второй абонент.

Самым активным городом признана Тюмень. Местные жители скачали объем трафика, которого хватит для установки 145 миллионов обновлений мобильных карт областной столицы. На втором месте оказались тоболяки с объемом трафика на 17 миллионов обновлений, а на третьем – ишимцы с 6 миллионами. Жители Заводоуковска и Ялуторовска вместе "скачали" трафик на 6,5 миллионов обновлений для своих городов.

Устанавливать интернет-рекорды тюменцам помогает высокая скорость передачи данных. В 2017 году сеть четвертого поколения появилась в 21 населенном пункте и стала доступна ещё 230 000 жителям региона. В целом 90% населения региона живет в зоне действия сети 4G.