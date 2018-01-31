Тюменских педагогов закружил вальс

Около сорока пар молодых педагогов Тюмени вальсировали 30 января в мраморном зале ДК "Нефтяник".

Бал педагогов - особенный, романтичный, зрелищный и торжественный праздник стал доброй традицией города. В этом году он проходит в шестой раз. В роли прекрасных дам и кавалеров выступили школьные учителя и воспитатели детсадов, некоторым пару составили выпускники.

Почти два месяца педагоги готовились к этому событию, разучивая движения популярных танцев прошлых столетий. Поставить современный танец (был и такой в программе) учителям помогла хореограф-постановщик театра танца "D.E.G.O.R." Екатерина Лысенко.

Учитель русского языка и литературы Мария Мухамадиева и физрук Павел Петров в этот раз любимцем для себя определили фигурный вальс. В балах они участвуют с большим удовольствием, и за это время стали в прямом смысле одной семьей. Оба работают в школе № 22: Мария учит детей три года, Павел – шесть. "Я на балу педагогов второй раз, Павел – четвертый. И останавливаться не собираемся, – говорит Мария. – Нравится такой формат и общение с коллегами в неформальной обстановке. Плюс ко всему это очень сильно сближает". Супруги отмечают, что до бала не танцевали, а теперь так увлеклись, что готовы раз в две недели вечер посвящать этому занятию. Танец дает положительные эмоции и совершенно не сбивает с рабочего ритма. "У нас есть на это время. Хотим больше. Я надеюсь, что это будет не раз в год. Мы в прошлом году еще танцевали на набережной. Этого мало. Хотелось, чтобы раз в две недели мы встречались и вальсировали", – говорит Мария. По ее словам, у мероприятия есть свой костяк: около пятнадцати пар, которые ежегодно выходят на паркет и, в принципе, могут уже показать, чему за это время научились. Поболеть за ребят пришли коллеги и администрация школы.

Новшеством этого года стало отдельное выступление кавалеров и дам. Мужчины показали себя в рыцарском танце, прекрасные дамы – в танце с веерами. Гости отметили, что с каждым годом бал становится интереснее и ярче.

"Прекрасен танец! Это волшебство

К себе влечет стремительно и цепко!

Движенья, ритм и музыки родство

Переплетались с яркою подсветкой!" -

такими словами открыл бал директор городского департамента образования Вячеслав Воронцов. Венский вальс и торжественный полонез руководитель городского образования исполнил вместе с участниками. "Каждый человек должен уметь танцевать. Это полезно и для общего развития. Педагог должен быть примером для своих учеников не только в наличии знаний по отдельной дисциплине, но в спортивном, эстетическом и других направлениях. В том числе и танцах", - прокомментировал мероприятие и свое участие в нем Вячеслав Воронцов.

Каждый год бал проводится в определенной тематике. В этот раз танцевальный вечер посвящен благородству и справедливости, доброте и чистому сердцу – тем качествам человеческой души, которыми должен обладать педагог.

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Татьяна Тихонова