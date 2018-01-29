Тюменские врачи используют мультидисциплинарный подход

Мультидисциплинарный подход в оказании медицинской помощи в Тюменской области становится конкурентным преимуществом учреждений здравоохранения региона, считает губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Глава региона не раз отмечал, что медицина становится серьезной отраслью экономики Тюменской области, привлекает желающих получить качественную помощь из других регионов страны. Одна из "изюминок" учреждений здравоохранения региона – возможность комплексного,

мультидисциплинарного подхода к лечению, особенно в таких сложных направлениях, как хирургия. Главное отличие такого подхода от классического заключается в тесном взаимодействии специалистов различного профиля для максимально эффективного лечения конкретного человека.

Один из ярких примеров учреждения с мультидисциплинарным подходом – Областная клиническая больница №1. Здесь сосредоточены на использовании современными технологиями, внедрении инновационных методов лечения, постоянном повышении квалификации и обмене опытом с коллегами. Это позволяет решить задачу, поставленную губернатором, - вывести услуги на международный рынок.

Отметим, только в 2017 году тюменские врачи провели более 20 операций с применением мультидисциплинарного подхода. Двадцатая - сложнейшая операция по удалению опухоли правой почки с прорастанием образования в диафрагму и нижнюю полую вену (при ее повреждении летальный исход достигает 60%). Совместная работа хирурга-онколога и сердечно-сосудистого хирурга потребовала ювелирной точности, скорости и спокойствия, рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.