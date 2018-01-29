Тюменский школьник вышел в финал конкурса добровольческих инициатив

Ученик 10 класса Новотарманской средней школы в Тюменском районе Иван Гуляев вышел в финал всероссийского конкурса добровольческих инициатив "Хочу делать добро" с проектом "Пожарная безопасность". Окончательные результаты последнего этапа станут известны в феврале 2018 года.

По итогам народного голосования Иван Гуляев получил за свой проект 446 голосов и вышел на 54 место в общероссийском рейтинге. Всего в отборе участвовали 500 человек со всей страны. Сейчас конкурсные работы ждет экспертная оценка. При ее успешном прохождении "Пожарная безопасность" получит возможность реализовываться в школах Тюменского района, а также в профильных сменах детских лагерей "Артек" и "Океан".

Проект тюменского школьника направлен на профилактику пожарной безопасности и развитие пожарно-прикладного спорта в Тюменском районе. Его участниками могут стать учащиеся 6-7 классов, которые будут проводить активные выходные, участвовать в спортивных конкурсах и квестах на пожарную тематику, а также посетят настоящую пожарную часть.

Иван Гультяев является президентом ученического самоуправления Новотарманской школы и членом молодежной палаты Тюменского района. В настоящее время он готовит документы своего проекта "Пожарная безопасность" на участие в ещё одном всероссийском конкурсе молодежных проектов, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".