В Тюмени появится новое пространство для креативной молодежи

В Тюмени обсуждают создание нового креативного пространства "Контора пароходства" для активной молодежи. В рамках январских встреч прозвучали идеи по организации на площадке различных ивентов.

В сессиях в мультицентре "Моя территория" приняли участие тюменские бизнесмены, руководители сообществ и организаторы городских событий. Они познакомились с концепцией нового мультицентра: узнали об истории здания и о предпосылках реконструкции, проанализировали состояние действующих креативных площадок в Тюмени, а затем обсудили идеи, как использовать новое пространство. Например, одно из предложений - создать на базе мультицентра креативную библиотеку, куда входят: служба "Консультант по чтению", клуб "Прочитал — перескажи", Creative BOOK BAZAR, медленное чтение на английском. В "Конторе пароходства" предлагают организовать мастер-классы по ткачеству, вышивке и крашению тканей или передать помещение фотографам. Кроме того, можно использовать площадку для проведения научно-популярных лекций в стиле TED Talks и Science Slam, интеллектуальных игр "Что? Где? Когда?", организации мастерской для "керамистов", прикладных мастер-классы для детей и школы искусств для взрослых, юмористических вечеров Stand Up.

Предложенные концепции будут дорабатываться вместе с командой мультицентра "Моя территория", а затем конкурс определит, какие проекты будут реализованы, пишет "Мегатюмень".

"Интересных идей много. Для многих интересных проектов требуется специально оборудованное пространство. Мы же хотим не только организовать трансформируемую площадку, которая бы не дублировала имеющиеся пространства, но и учесть интересы тюменцев", - прокомментировала координатор встреч "Контора пароходства" Анна Бухтиярова.

Напомним, об открытии нового мультицентра на месте Конторы пароходства и склада купца Колмакова стало известно летом 2017 года на КИТ-пикнике. Запуск нового пространства для молодежи запланирован в 2019 году.

