В районах Тюменской области возводят мосты

Шесть мостов планируется достроить в 2018 году в муниципальных районах Тюменской области. Также будет отремонтировано около 100 км районных автодорог, пишет ИА "Тюменская линия".

Как сообщил заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Андрей Чистяков, работы по трем мостам, разрушенным в результате паводка, стартовали еще в 2017 году. Это мост через ручей в районе с. Карагай Вагайского района, мост через р. Ик в Викуловском районе и мост через р. Убиенная в Ишимском районе. Пока здесь действуют временные объезды.

Кроме того, д. Тюменцева Упоровского района и с. Осиновка Викуловского района соединят дорогами с твердым покрытиям, используя субсидии из федерального бюджета.

Отметим, в 2017 году в 22 муниципалитетах Тюменской области удалось привести в надлежащее состояние 92 км автомобильных дорог.