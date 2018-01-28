В Тюмени стартовал волонтерский проект по адаптации сирот

В Тюмени с 27 января стартовал волонтерский проект "Моя жизнь в моих руках", направленный на адаптацию будущих выпускников детских учреждений во внешней социальной среде. Всего в нем планируется участие около 100 человек.

Как рассказала руководитель общественной организации "Тепло души – детям-сиротам" Юлия Тараканова, в рамках проекта волонтеры познакомят детей с мобильными приложениями, которые помогут добраться на общественном транспорте из одного места в другое, узнать местоположение ближайшей поликлиники или уточнить время работы нужной организации.



"Каждый ребенок сейчас лучше взрослого ориентируется в гаджетах, общается в социальных сетях, но, к сожалению, практика показывает, что воспитанники детских учреждений плохо ориентируются в бесплатных приложениях, способных облегчить самостоятельную жизнь. Они не знают, что делать с предоставленной государством квартирой, куда обращаться во время болезни, так как привыкли получать медицинскую помощь в стенах детского учреждения", – пояснила Юлия Тараканова.

В проекте примут участие воспитанники дома социальной реабилитации семей и детей "Борки" и детского дома "Сияние севера". Специально для них разработали брошюры, где указана полезная информация – от культуры общения в магазинах до особенностей оплаты коммунальных услуг, пишет "Вслух.ру".