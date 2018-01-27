В Ялуторовске начнут производить корм для рыб

Ассоциация производственно-торговых предприятий Тюменской области "Оцелот" планирует в этом году начать производство корма для рыбы в Ялуторовске, сообщили в пресс-службе губернатора.

Новое производство должно удовлетворить как потребности самого рыбопромышленного предприятия, так и позволит выйти с качественной продукцией на российский и международный рынок.

"Это будет экологически чистый биокорм, без добавления химикатов. Во-вторых, он по сути природный, то есть рыба питается им в естественных условиях. Технология была разработана еще в Советском Союзе, сейчас ее активно используют в Китае. Она позволяет перерабатывать все виды навозов, куриный помет, а в результате получать органику. Идет переработка отходов жизнедеятельности скота в биогумус, насыщенный различными микроэлементами. Им можно найти различное применение в сельском хозяйстве. Например, полученных опарышей можно засушить, перемолоть в муку и отгранулировать, в результате получится хорошая кормовая добавка для животных", - рассказал президент ассоциации производственно-торговых предприятий Тюменской области "Оцелот" Руслан Цицкиев.

В аквакультуре корм - это самая дорогая составляющая, как правило, иностранного производства со всеми валютными издержками.

- За рубежом сами сейчас готовы покупать такую продукцию в больших объемах. Нам же биокорм интересен, прежде всего, для создания маточных стад, того же муксуна. Поэтому принято решение открыть в этом году в Ялуторовске экспериментальную производственную площадку со своим микроклиматом и переработкой по изготовлению живых кормов, - говорит Руслан Цицкиев.