В Ялуторовске начнут производить корм для рыб

09:47 27 января 2018
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
perepel-krym.ru
| Фото: perepel-krym.ru

Ассоциация производственно-торговых предприятий Тюменской области "Оцелот" планирует в этом году начать производство корма для рыбы в Ялуторовске, сообщили в пресс-службе губернатора.

Новое производство должно удовлетворить как потребности самого рыбопромышленного предприятия, так и позволит выйти с качественной продукцией на российский и международный рынок.

"Это будет экологически чистый биокорм, без добавления химикатов. Во-вторых, он по сути  природный, то есть рыба питается им в естественных условиях. Технология  была разработана еще в Советском Союзе,  сейчас ее активно используют в Китае. Она позволяет перерабатывать все виды навозов, куриный помет, а в результате получать органику. Идет переработка отходов жизнедеятельности скота в биогумус, насыщенный различными микроэлементами. Им можно найти различное применение в сельском хозяйстве. Например, полученных опарышей можно засушить, перемолоть в муку и отгранулировать, в результате получится хорошая кормовая добавка для животных", - рассказал президент ассоциации производственно-торговых предприятий Тюменской области "Оцелот" Руслан Цицкиев.

В аквакультуре  корм - это самая дорогая составляющая, как правило, иностранного производства со всеми валютными издержками. 

- За рубежом сами сейчас готовы покупать такую продукцию в больших объемах. Нам же биокорм интересен, прежде всего, для создания маточных стад, того же муксуна.  Поэтому принято решение открыть в этом году в Ялуторовске экспериментальную производственную площадку со своим микроклиматом и переработкой по изготовлению живых кормов, -  говорит Руслан Цицкиев.  

Теги: АПК , рыборазведение
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Февраль, 2018