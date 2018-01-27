Тюмень за день: 26 января

Фото Сергея Бушуева

На выходных в Тюмени потеплеет до -7 градусов

Сильные морозы в Тюмени отступают. По данным виртуальных синоптиков, сегодня в областной столице ожидается около 23 градусов ниже нуля, без осадков.

Юные тюменцы получают базовые инженерные навыки в "Техноквантуме"

Обучением юных тюменцев базовым навыкам и первоначальным правилам инженерной графики и конструирования занимается "Техноквантум" в детском технопарке "Кванториум", который открылся в октябре 2017 года на базе дворца творчества и спорта "Пионер".

Горожан приглашают на бесплатный мастер-класс по конькам

Департамент по спорту и молодежной политике совместно с ТРЦ "Остров" приглашают горожан 27 декабря в 15:00 на совместное времяпрепровождение на катке торгово-развлекательного центра, который расположен на парковке со стороны улицы Федюнинского.

В детском саду под Тюменью детей подружат с моржами

Проект по закаливанию для малышей "Здоровое поколение" Винзилинского муниципального образования презентовали родителям детсада, руководству Тюменского района и муниципалитета.

"Афиша Тюмень" поможет бесплатно попасть в кино, театр и на Кубок мира по биатлону

Путеводитель культурного отдыха "Афиша Тюмень | КтоКуда72" вновь дает возможность тюменцам бесплатно попасть на мероприятия и в кино. На данный момент на основной площадке паблика в социальной сети "вконтакте" проходит сразу четыре розыгрыша, а в Инстаграмм разыгрывают билет на долгожданный концерт итальянца в России.