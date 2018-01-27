Педагоги допобразования проходят обучение в тюменском центре "Аванпост"

Открытые семинарские занятия для педагогов дополнительного образования системы добровольной подготовки к военной службе, инструкторов военно-спортивных секций, руководителей патриотических клубов, стартовали в Тюмени на базе центра “Аванпост”.

Как рассказали в пресс-службе губернатора, с 21 января по 8 апреля специалисты центра поделятся опытом с коллегами из муниципальных образований области. Подготовлены шесть интерактивных занятий по различным темам и мастер-классы. Педагогам расскажут об особенностях современной методики преподавания военно-прикладных дисциплин, принципах построения тренировочного процесса. В организации семинаров участвуют специалисты центра “Аванпост”, представители областной Федерации функционального многоборья, преподаватели спортивной школы и института физической культуры ТюмГУ, сотрудники Тюменского регионального отделения “Россоюзспас”.

Первый обучающий семинар собрал педагогов допобразования из пяти муниципальных районов области. На нем рассмотрели тактическую подготовку мотострелковых войск, методику проведения занятий по спортивному ориентированию и технику гиревого спорта.

На следующем семинаре слушателей познакомят с подготовительными упражнениями для конькового хода, а также с методикой обучения первоначальным навыкам стрельбы из пневматической винтовки. Занятия проходят на территории центра “Аванпост” (г.Тюмень, ул. Широтная, 216). Участники получат свидетельства установленного образца.