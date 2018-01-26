Топ мероприятий на выходные в Тюмени: концерт Эмануэле Чизи и танцевальный турнир на Кубок губернатора

В эти выходные жители и гости Тюмени смогут посетить спектакли для детей и взрослых, посмотреть выступление лучших танцоров турнира мировой серии WDSF Open 2018 на Кубок губернатора Тюменской области, побывать на концерте итальянского саксофониста Эмануэле Чизи. Подробнее об этих и других мероприятиях расскажет путеводитель выходных от проекта "Афиша Тюмень | КтоКуда72".

Спектакль "Дюймовочка"

Вниманию самых юных зрителей. Сказочная история о приключениях маленькой девочки в большом мире будет рассказана и показана артистами-кукольниками в формате камерного театра.

Когда: 27 января в 10:30 и 12:00

Где: Тюменский театр кукол (ул. Кирова, 36)

Стоимость: 350 рублей

Возрастное ограничение: 0+

"Советский ужин имени Высоцкого"

Информационно-библиотечный центр для молодежи приглашает на "Советский ужин имени Высоцкого" в рамках кулинарно-литературного проекта "L-кухня "Книжное гнездо"". За ужином хозяйка кухни предложит гостям окунуться в атмосферу советского времени. ☎Записаться на "Советский ужин имени Высоцкого" можно по телефону 26-40-02 с 10.00 до 19.00 часов ежедневно, кроме воскресенья и понедельника.

Когда: 27 января, начало в 17.00

Где: "L-кухня "Книжное гнездо" (ул. Червишевский тракт, 15, корпус 1)

Вход: 50 рублей

Спектакль "Бальзаминов"

Вы увидите другого Островского – не обличителя "темного царства", не бытописателя, а романтика и фантазера! Бальзаминов – совсем не дурачок и незадачливый охотник за приданым. Его мир, в отличие от прагматичной и унылой действительности, населен видениями, фантазиями, снами, какими-то почти космическими картинами. Основной конфликт спектакля "Бальзаминов" — столкновение "другого", творческого видения с устоявшимися стереотипами окружающего мира.

Когда: 27 января в 18:00

Где: Тюмень, Ангажемент (ул. Олимпийская, 8а)

Цена билетов: 400 рублей

Возрастное ограничение: 16+

Танцевально-развлекательная программа "Лезгинка"

Специалисты по кавказским и закавказским культурам центра национальных культур приглашают на танцевально-развлекательную программу "Лезгинка". Участники мероприятия смогут познакомиться с национальными танцами народов Кавказа и Закавказья и приобщиться к зажигательным ритмам лезгинки.

Когда: 27 января, 18:00–20:00

Где: Клубный зал ДНК "Строитель" ( Тюмень, ул. Республики, 179)

Стоимость: 100 рублей

Турнир Мировой серии по танцевальному спорту WDSF Open 2018 на Кубок Губернатора Тюменской области

Вечерняя программа начинается в 19:00 и предполагает насыщенное и яркое шоу. Вас ждет выступление лучших танцоров турнира мировой серии WDSF Open 2018, динамичная и яркая программа, танцевальные композиции от специальных гостей – формэйшн "Вера" с новой латиноамериканской программой. Билеты в кассах СК "Центральный", т. (3452) 463-468.

Когда: 27 и 28 января, 19.00

Где: СК "Центральный", Орджоникидзе, 60/1

Цена: 500-2500 рублей

Возрастное ограничение: 0+

Премьера сказки "Ёжик, Медвежонок и дырпыр"

Ёжик и Медвежонок отличные друзья. Ёжик и Медвежонок любят ходить друг другу в гости и пить чай. К Ёжику и Медвежонку нередко приходят необычные посетители, и часто Ёжика и Медвежонка увлекают необыкновенные идеи. В лесу Ёжика и Медвежонка появляются Солнечные зайчики , Ромашки и многое, от чего захватывает дух, а на небе Ёжика и Медвежонка звёзды должны быть обязательно чистыми. У Ёжика и Медвежонка есть друг Заяц, которому тоже снятся удивительные сны.

Когда: 28 января в 11:00

Где: Тюмень, Ангажемент (ул. Олимпийская, 8а)

Стоимость: 200 рублей

Возрастное ограничение: 6+

Спектакль для малышей "Космическое путешествие"

Спектакль представляет собой музыкально-интерактивное путешествие для самых маленьких и их родителей. Космос станет ближе: вместе с танцовщиками "Хореографической мастерской Александры Балецкой" малыши совершат увлекательный полёт к звёздам, познакомятся с новыми планетами и космическими существами.

Когда: 13 января в 10:00 и 16:00; 14 января в 11:00 и 17:00; 27 января в 11:00 и 17:00; 28 января в 10:00 и 16:00

Где: МТЦ "Космос" (Тюмень, ул. Республики, 165А)

Стоимость: 200 рублей

Возрастное ограничение: 0+

Квартет Эмануэле Чизи (Италия)

Эмануэле Чизи — выдающийся итальянский саксофонист. Итальянского гостя будут сопровождать известные джазмены: Наталья Скворцова (фортепиано), Филипп Мещеряков (контрабас) и Александр Боженко (барабаны). Эмануэле Чизи намерен представить яркую программу из собственных произведений в направлении традиционного свинга и бибопа, а также исполнить ряд джазовых стандартов в уникальных аранжировках, которые обязательно придутся по душе даже самым искушенным слушателям.

Когда: 19:00, 28 января 2017 г.

Где: Тюменская филармония (ул. Республики, 34)

Стоимость: 600–1000 рублей

Возрастное ограничение: 0+

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