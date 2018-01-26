Под Тюменью автоинспекторы подобрали мужчину, который в мороз отправился пешком до соседнего поселка

Минувшей ночью на автодороге Тюмень — Богандинский инспекторы ГИБДД подобрали пешехода, который в ночное время при температуре в -32 градуса Цельсия куда-то шел по трассе. О нем в полицию сообщила женщина-водитель, проезжавшая мимо.

"Информация была оперативно передана ближайшему наряду ДПС. Автоинспекторы успели вовремя. Как выяснилось, 34-летний житель поселка Богандинский поругался с женой и отправился пешком к другу в соседний поселок Винзили, — рассказывают в пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области. — Инспекторы обогрели ночного путника и довезли до нужного места. Мужчина поблагодарил полицейских за помощь и теплое отношение к себе".

За прошедшие сутки инспекторы ГИБДД помогли и обогрели автомобилистов четырех замерзших и сломавшихся машин. Так, на 147-м километре трассы Тюмень — Омск наряд ДПС оказал помощь водителю грузовика "МАН" из Свердловской области, у прицепа которого на морозе лопнули тормозные шланги. Автоинспекторы подвезли дальнобойщику необходимые запчасти и помогли их заменить

В Ишимском районе сотрудники ГИБДД пришли на помощь водителю "Дэу Нексии", замерзавшему на дороге Ишим — Мизоново. Водителя обогрели и отбуксировали автомобиль в село Мизоново к родственникам мужчины.

Госавтоинспекция продолжает усиленное патрулирование федеральных и региональных дорог Тюменской области, чтобы в нужный момент помочь участникам дорожного движения, попавшим в сложные ситуации.