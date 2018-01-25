Тюменская областная служба экстренного реагирования отмечает 18-летие

Сегодня, 25 января, Тюменская областная служба экстренного реагирования празднует свое 18-летие. За эти годы сотрудниками ТОСЭР спасено 4848 человеческих жизней и оказана помощь 57158 жителям области.

Зона ответственности ТОСЭР включает в себя Тюмень и 22 района области. На этой территории работают три поисково-спасательных отряда службы экстренного реагирования Они выполняют задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проводят аварийно-спасательные работы на ДТП и при стихийных бедствиях, обеспечивают безопасность массовых и спортивных мероприятий, ведут профилактическую работу с населением.

В 1993 году на базе контрольно-спасательной службы совета по туризму Тюменской области, ответственной за помощь туристским группам, была создана Тюменская областная поисково-спасательная служба. Она стала заниматься ликвидацией техногенных аварий — от столкновений автомобилей до выброса химических веществ. В 2000 году в связи с реформой МЧС все поисково-спасательные службы России перевели под юрисдикцию субъектов федерации. Тюменские спасатели одними из первых перешли в новую структуру, и по распоряжению губернатора Тюменской области служба была преобразована в государственное учреждение Тюменской области "Тюменская областная служба экстренного реагирования" .

Ежегодно спасатели ТОСЭР отрабатывают навыки по горной, водной, медицинской, водолазной, психологической, противопожарной, технической, физической, десантной, топографической подготовке. Оттачиваются навыки ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в условиях техногенных аварий, в природной среде, в горно-таежной местности, на водных акваториях и в условиях разлива химически опасных веществ. Решением правительства Тюменской области на ТОСЭР дополнительно возложены функции по поиску и спасению людей во внутренних водах на территории Тюменской области, поиск и подъем транспортных средств.

Каждый день оперативные экипажи службы принимают сообщения от жителей города и области: где-то человеку нужна помощь, кто-то беспокоится за попавшее в беду животное. За 18 лет специалистами службы совершено 40 тысяч выездов на аварийно-спасательные и другие неотложные работы, 2712 выездов связаны с ликвидацией последствий дорожно-транспортных происшествий, подсчитали в областном департаменте ЖКХ.

Средний возраст спасателей в ТОСЭР — 25 лет. 5 сотрудников службы имеют высшую квалификацию "Спасатель международного класса", 13 — спасатели первого класса. 7 удостоены правительственной награды "За спасение погибавших", 49 — обладатели почетных знаков и медалей МЧС России.

Фото: группа "ТОСЭР" / vk.com