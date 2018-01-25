Ишимские заключенные разработали для медиков новую униформу

В центре трудовой адаптации осужденных исправительной колонии №6 УФСИН России по Тюменской области наладили выпуск нового вида швейной продукции.

В лаборатории центра разработано девять моделей специальной мужской и женской одежды для персонала организаций здравоохранения: медицинские халаты, костюмы и куртки. Все изделия соответствуют техническим требованиям и ГОСТу.

Данные виды продукции будут востребованы в медицинских учреждениях Тюмени и Тюменской области, уверены авторы. Образцы изделий уже презентованы в медицинских и оздоровительных учреждениях Тюмени и вызвали интерес у потенциальных заказчиков, сообщается на сайте УФСИН.

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