Ишимские заключенные разработали для медиков новую униформу

13:27 25 января 2018
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В центре трудовой адаптации осужденных исправительной колонии №6 УФСИН России по Тюменской области наладили выпуск нового вида швейной продукции. 

В лаборатории центра разработано девять моделей специальной мужской и женской одежды для персонала организаций здравоохранения: медицинские халаты, костюмы и куртки. Все изделия соответствуют техническим требованиям и ГОСТу. 

Данные виды продукции будут востребованы в медицинских учреждениях Тюмени и Тюменской области, уверены авторы. Образцы изделий уже презентованы в медицинских и оздоровительных учреждениях Тюмени и вызвали интерес у потенциальных заказчиков, сообщается на сайте УФСИН.

Фото - http://72.fsin.su

Теги: колония , производство , разработки , УФСИН
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