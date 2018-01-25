В Тюмени обустроят еще 14 зеленых уголков

В этом году в областном центре планируют обустроить 14 зеленых уголков – мест для отдыха площадью до одного гектара, находящихся в шаговой доступности от многоквартирных жилых домов и зон массового проживания горожан.

Благоустройство затронет все четыре административных округа. В Восточном это будет пр. Ткацкий, 10, ул. Олимпийская, 39, 45, ул. Моторостроителей, 2, ул. Энергостроителей, 4.В Калининском – ул. Луначарского, 51, ул. Пышминская, 1а, ул. Революции, 1а, ул. Ямская, 116. В Ленинском – ул. Мельникайте, 67 – ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Киевская, 68 – ул. Минская, 65/1, ул. Судоремонтная – пр. Вятский, ул. Домостроителей, 10. В Центральном – ул. М. Горького, 43, 45 – ул. М. Горького, 99, ул. Республики, 90.

Как рассказал руководитель управы Центрального округа Владислав Черкашин, в планах по обустройству – высадка 200 деревьев на территории благоустраиваемых зелёных уголков, 1079 кустарников, устройство газонов площадью 21311 квадратных метров, тротуаров, проездов, парковочных мест, установка 65 скамеек, 103 урн и 65 опор освещения, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Впервые в Тюмени за благоустройство небольших зеленых уголков взялись в прошлом году. Тогда в порядок привели 9 территорий.