Тюменцев обучат основам коучинга

Обучающая программа "Основы коучинга в бизнесе и жизни" пройдет в Тюмени с 8 по 11 февраля. Участники узнают, что такое коучинг, научатся понимать людей и их истинные мотивы, смогут эффективно управлять своей жизнью, бизнесом и отношениями.

"Основы коучинга в бизнесе и жизни" - первая аккредитованная ICF программа обучения коучингу, созданная российскими коучами. Ведущий программы: Анна Блинова, бизнес-тренер, бизнес–консультант, коуч, член международной федерации коучей (ICF), ведущий преподаватель International University Global Coaching (London-Moscow, специалист по оценке персонала по системе DISC Insunrise, владелец компании Корпорация Развития. Коворкинг).

Участникам курса расскажут об истории коучинга, инструментах коучинга, о системном ценностном подходе и многом другом. Результатом обучения станет понимание сущности коучинга в бизнесе и жизни, обретение необходимых инструментов для ведения бизнеса, раскрытие ресурсов собственного стиля руководства, умение проводить беседу с сотрудниками и коллегами в стиле коучинг.

Контактная информация: Муратова Альбина Баймуратовна, тел.: 8 (3452) 39-02-80, электронный адрес:togirro-kpa@mail.ru; info@togirro.ru), Фоминых Яна Владимировна, тел. 8 (3452) 59-83-71, электронный адрес: fom_yana@mail.ru.