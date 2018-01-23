Впервые в Тюменской области студенты сами выбирают преподавателей и дисциплины

Выбор элективных курсов стартовал в Тюменском госуниверситете в минувшую субботу. Элективы относятся к вариативной части учебного плана новой образовательной модели на основе индивидуальных образовательных траекторий (ИОТ), рассказали в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ.

В ТюмГУ это 95 курсов из пяти областей знаний: естественные науки; науки об обществе и человеке; социальная коммуникация; искусство; математика и информатика. И линейка этих курсов будет с каждым годом расти. Выбирая элективные дисциплины в соответствии со своими интересами, студенты получают возможность не только более глубоко погрузиться в освоение дисциплин профессиональной сферы, но и получить дополнительные компетенции в других областях. Этот факт существенно повышает их шансы на рынке труда.

На сегодняшний день из 845 студентов, обучающихся по системе ИОТ, уже три четверти (619) полностью определились с выбором элективов, то есть смогли составить индивидуальное расписание по 6 элективным дисциплинам. Остальные продолжают конструировать свою образовательную траекторию.

"Радует, что студенты очень ответственно подошли к этому важному в их жизни шагу. Задача, которая стояла перед ними, была непростой и по-настоящему проектной, если мыслить образование как проект, ориентированный на формирование будущего", - отметила проректор по образовательной деятельности ТюмГУ Таисья Погодаева.

Студентам предстояло выбрать элективы не только исходя из звучного названия. Необходимо было оценить его содержание, представленное в информационной системе "Модеус", выбрать преподавателя, разработавшего этот курс, а также сопоставить время проведения занятий для составления индивидуального расписания.