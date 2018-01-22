Подросток из Тобольска стал победителем международной научной конференции

20:47 21 января 2018
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pro-consulting.ua
| Фото: pro-consulting.ua

Учащийся 10 класса школы №16 имени В.П. Неймышева Александр Кадысев из Тобольска стал победителем VI международной online-конференции студентов, аспирантов и молодых ученых "Наука без границ". Он исследовал известную, но редко используемую добавку к почве – вермикулит.

Александр Кадысев рассказал, что проводил исследование под руководством учителя химии Светланы Гринько. Он основывался как на вычислительные, так и на полевые опыты, пишет "АиФ в Западной Сибири".

"Применение добавки к почве помогает не только увеличить урожай, но и, благодаря своим адсорбционным свойствам, делает его экологически чистым. Полученные в ходе исследования данные доказывают заявленные производителем свойства вермикулита, в то время как заявленные свойства аналогичной по химическому составу добавки к почве не подтвердились. Надеемся, что результаты нашего исследования помогут садоводам и огородникам получить хороший урожай", - поделился победитель конференции.

Диплом конференции тобольскому школьнику выслали по почте, торжественное вручение состоится в Тобольском индустриальном институте.

Теги: исследования , конференция , наука , Тобольск
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