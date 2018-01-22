В Тюмени пройдет семинар для организаторов детского отдыха

Открытый областной семинар организаторов детского отдыха "Эффективные модели развития системы отдыха и оздоровления детей: тюменский вектор" пройдет в Тюмени с 23 по 26 января на базе "Ребячьей республики". В мероприятии примут участие около 300 специалистов из 11 регионов России.

Как сообщили в департаменте социального развития в Тюменской области, о своем участии в форуме уже заявили представители Тюмени, Владивостока, Оренбурга, Москвы, Екатеринбурга, Республики Крым, ХМАО-Югры, а также Орловской, Волгоградской, Курганской и Новосибирской области. Среди них - руководители учреждений отрасли отдыха и оздоровления населения, работники органов управления образования, социальной защиты, молодежной политики и спорта, здравоохранения, ученые и преподаватели вузов, педагоги, инструкторы по спорту, психологи и методисты учреждений отдыха и оздоровления населения.

В рамках форума будет проходить образовательная программа по тематическим площадкам. Каждое направление включает тренинга, семинары, практикумы и лекции. Специалисты из Тюменской области поделятся опытом с коллегами из других регионов, проведут мастер-классы и занятия по различным темам. Также состоится спартакиада среди сотрудников детских загородных центров.

