Тюменские подростки из неполных семей обретут наставника

Социальный проект "Наставники" реализуется в Тюмени на средства гранта. В нем принимают участие семьи, в которых матери самостоятельно воспитывают детей.

По условиям проекта, каждый ребенок из неполной семьи может выбрать себе наставника, чтобы получить пользу от общения и иметь пример, как в той или иной ситуации ведет себя состоявшийся мужчина.

"Проект позволит показать пример для подражания подросткам, увлечь их какими-то занятиями, дать возможность раскрыть себя. Уверен, знания проекта помогут мне в работе с детьми", - поделился один из наставников Вадим Недоступ.

Первая встреча наставников со своими подопечными запланирована на 21 января. Затем в ближайшие семь месяцев они будут участвовать в различных мероприятиях, узнавать друг друга, учиться новому. Общение будет проходить под контролем организаторов и психолога проекта, пишет "Мой портал".