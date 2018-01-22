В Червишево появится современный спорткомплекс

В селе Червишево Тюменского района появится крутое спортивное сооружение для проведения соревнований различного уровня. В проект будет инвестировано 30 млн рублей.

"Есть инвестор, определен участок для строительства. Спорткомплекс будет возведен по дороге к "Жемчужине Сибири". Сейчас оформляется разрешительная документация на строительство", - сообщил начальник управления экономики и стратегического развития Тюменского района Сергей Ивченко.

Отметим, реализация инвестиционных проектов в Тюменском районе уже принесла около тысячи рабочих мест и более 5 млрд рублей. Такие итоги двух лет работы в сфере инвестиционной политики озвучила глава района Светлана Иванова. В 2018 году планируется отработать еще 17 инвестпроектов, что даст району еще 300 рабочих мест, пишет ИА "Тюменская линия".