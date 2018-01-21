Юристы проведут бесплатный вебинар для тюменских НКО

Бесплатный вебинар про правовые аспекты привлечения ресурсов проведет первая лаборатория клуба юристов НКО 31 января, начало в 18:00 по московскому времени. Информация будет полезна для представителей действующих некоммерческих организаций.

Как сообщили организаторы, существует большое количество инструментов для привлечения ресурсов, и все они в той или иной степени удобны жертвователям и самой НКО. Но при планировании работы важно не только соответствовать критериям прозрачности и открытости, но и учитывать особенности оформления и налогообложения.

Лектором вебинара выступит кандидат юридических наук, координатор клуба юристов НКО, руководитель первой лаборатории НКО, практикующий консультант НКО по юридическим вопросам с 2004 года Мария Каневская. Она расскажет про гранты и пожертвования, научит оформлять пожертвования от физических лиц, а также ответит на вопросы слушателей, пишет ИА "Тюменская линия".

Пройти регистрацию можно здесь.