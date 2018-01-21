Червишево признано самым безопасным селом Тюменской области

Червишевское муниципальное образование Тюменского района признали лидером в регионе по обеспечению безопасности своих жителей в 2017 году в номинации "Лучшее сельское поселение". Диплом главе местной администрации Михаилу Капустину вручил начальник Главного управления МЧС России по Тюменской области Юрий Алехин.

Как сообщили в управлении информационной политики и информатизации администрации Тюменского района, в рамках конкурса оценивалась организация работы по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, готовность системы управления, связи, оповещения и информирования жителей. Учитывались подготовка аварийно-спасательных служб, эффективность профилактической работы и другие показатели.

В Червишевской администрации отмечают, что весь спектр работ проводится не для победы в конкурсе, а для обеспечения безопасности граждан, ведь на территории муниципалитета много лесов, несколько рек, а значит, есть реальная угроза жизни людей.

В Червишево есть пожарный пост, его сотрудникам помогают 14 волонтеров из народной и пожарной дружин. Во всех деревнях и селах муниципального образования оборудованы гидранты или противопожарные резервуары, пирсы для забора воды. Для оповещения жителей повсеместно установлены сирены С40. А в проведении профилактических мероприятий старостам поселений также помогают общественники, местная молодежь, педагоги детских садов и школ.