Учителя Тюменского района обмениваются опытом

Заместители директоров школ по воспитательной работе и педагоги-организаторы Тюменского района систематически один раз в два месяца обмениваются опытом в рамках проекта "Школа воспитательной работы".

Семинары и занятия в рамках "Школы воспитательной работы" проводятся в соответствии с программой, разработанной с учетом профессиональных потребностей и запросов. Так решили учителя на своей августовской районной конференции, пишет "Мегатюмень".

Последнее заседание в рамках проекта прошло недавно на базе Переваловской школы, где педагоги актуализировали (или, говоря иначе, обновили) свои программы внеурочной деятельности, познакомились с современными формами проведения мероприятий и разработали модели событий, которые предполагают совместное участие в них детей и взрослых.

Заместитель директора по воспитательной работе Переваловской школы Нина Фомина рассказала коллегам о формировании образовательной среды и организации внеучебной деятельности в образовательном учреждении, а также о мерах, которые способствуют вовлечению родителей в жизнь школы. В этом селе общение с мамами-папами налажено благодаря клубному движению.

На территории Переваловского муниципального образования сейчас реализуются более 20 клубных объединений, в которых родители на безвозмездной основе проводят занятия с детьми всех возрастов по разным темам: техника рисования, мини-футбол, шахматы и другое.

Завершился практикум "Школы воспитательной работы" мастер-классом, который дала председатель управляющего совета Марина Пелымская. Участники проекта изготовили под ее руководством мягкие игрушки с ароматом кофе и корицы. Теперь искусству создания "чердачной" куклы будут учить школьников района – было бы только желание.