Опухоль печени в Тюмени умеют лечить малоинвазивно

Технология эмболизации гемангиомы, которую освоили врачи тюменской областной клинической больнице № 1, позволяет с наименьшими рисками для пациента вылечить доброкачественную опухоль печени, рассказали в пресс-службе губернатора.

Выполняя такую операции, хирург "подбираются" к опухоли через кровеносный сосуд и перекрывают ее кровоснабжение. Вмешательство проходит под местной анестезией, при помощи контрастирования, специальных внутрисосудистых катетеров. После прекращения кровоснабжения, гемангиома уменьшается в размерах и прекращает свой дальнейший рост.

Эта техника является альтернативой полостной операции, особенно если узлов несколько. Резекция крупных участков рискованна, а эмболизация сводит риски к минимуму. Этот метод отличает и быстрая реабилитация. Двое прооперированных пациентов уже выписались и чувствуют себя хорошо. Несмотря на то, что опухоли были достаточно больших размеров.

В прошедшем году в отделении рентгенхирургических методов диагностики и лечения были внедрены несколько новых технологий. Значительно увеличилось число как лечебных, так и диагностических высокотехнологичных вмешательств (более чем на 13% по сравнению с предыдущим годом), а случаи оказания помощи при врожденных пороках у детей выросли на 50%.