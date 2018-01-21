Международная конференция по безопасности дорожного движения пройдет в Тюмени

XI международная научно-практическая конференция "Организация и безопасность дорожного движения" пройдет в Тюмени 15 марта. Лучшие материалы участников попадут в специальный сборник научных работ, сообщает "Тюмeнская облaсть сeгодня".

Участие бесплатное, оно возможно как очное, так и заочное. В первом случае участнику предстоит выступить во время конференции с докладом, во втором – только опубликовать свою статью. Лучшие работы попадут в соответствующий сборник, который будет опубликован на сайте ТИУ. Также, у авторов будет возможность заказать печатное издание, но уже за отдельную плату.

Конференция состоится 15 марта в 10:00 по адресу ул. Мельникайте, 72, в 302 аудитории. С тематикой, правилами оформления и примером работ можно ознакомиться по ссылкам https://goo.gl/XuGQQy и https://goo.gl/54EeUA.

Мероприятие проводится Тюменским индустриальным университетом совместно с тюменским отделением ГИБДД.