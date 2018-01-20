Тюменские старшеклассники изучают ландшафтный дизайн

Ученики старших классов осваивают направления "Ландшафтный дизайн" и "Проектирование мебели" на базе Тюменского лесотехникума, рассказали в пресс-службе губернатора.

Ребята с интересом учатся строить фрагменты подпорных стенок из плитняка и дорожно-тропиночной сети, создают оригинальные композиции из горшечных растений, а некоторые впервые собственными руками пересаживают комнатные растения.

На занятиях по проектированию мебели школьники получают навыки разработки модели простого изделия корпусной мебели в программе "Базис-мебельщик", увлеченно работают над трёхмерной визуализацией и моделированием. Работу с инструментами ребята осваивают во время установки крепёжных элементов, ручки двери и декоративных ножек.

Образовательная программа "Основы работы в программе LesGIS и Турбо Таксатор" стартовала накануне для сотрудников компании "Арго-Лес".

Информационные технологии не обходят стороной лесную отрасль, где всегда одним из основных направлений деятельности являлся учет лесного фонда. В настоящее время информация о количестве, качестве и состоянии лесов обрабатывается на компьютерах и объединяется в единые базы.

Программный продукт "LesGIS" ускоряет работу с базами, так как позволяет работать с конкретным выделенным участком и получать сведения об определённой лесосеке. "Турбо Таксатор" формирует ведомость материально-денежной оценки лесосеки, которая необходима специалисту лесной компании для определения стоимости вырубленной древесины.