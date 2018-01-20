В Тюмени прошел конкурс мемов про библиотеку

Итоги конкурса библиомемов подвели в Информационно-библиотечном центре Тюменского госуниверситета. Победителем стала первокурсница Института наук о Земле Екатерина Фалалеева. В качестве подарка Катя получила три интересных книги.

Для своих работа девушка использовала стандартные и известные шаблоны, кадры из мульфильмов и кино, наполняя их библиосмыслами. Работы всех участников можно посмотреть в группе: https://vk.com/public158180928

Кроме того, жюри конкурса отметило также работы Анны Долгалевой и Дениса Пономарева, пишет "Вслyх.ру".