Студентов ТюмГУ приглашают на учебу во Францию

Тюменский государственный университет принимает заявки от студентов 1 курса магистратуры "Лингвистика", желающих стать участниками европейского проекта "Erasmus+: Key Action 1: Learning Mobility of Individuals" в партнерстве с Университетом Тулузы – Жан Жорес (Франция).

"Новая программа направлена на поддержку сотрудничества в области образования, профессионального обучения, поддержки молодежи и спорта до 2020 года и открывает дополнительные возможности академической мобильности для студентов и преподавателей", – прокомментировала координатор проекта в ТюмГУ Фаина Золотавина, директор Регионального центра франко-российского сотрудничества.

Как сообщили в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ, программа "Key Action 1: Learning Mobility of Individuals" предоставляет стипендиальную поддержку магистрантам ТюмГУ с сентября 2018 по июнь 2019 года в рамках межуниверситетского проекта двойных дипломов по лингвистике.

По результатам конкурсного отбора будут предоставлены пять грантов на 7 месяцев и один грант на 5 месяцев. Студенты получат стипендию в размере около 850 евро в месяц, а также частичное покрытие транспортных расходов для обучения в Университете Тулузы – Жан Жорес. 20% средств будут выплачены до начала мобильности, 60% – по приезду в Тулузу, еще 20% – по возвращению из Тулузы в Тюмень.

С требованиями к кандидатам, участвующим в конкурсе, можно ознакомиться на сайте ТюмГУ.

Документы принимаются до 15 февраля 2018 года включительно по адресу: ул. Семакова, 18, ауд. 307 (Региональный центр франко-российского сотрудничества ТюмГУ).