В Тюмени состоится открытие ресторана "Абрау-Дюрсо"

Открытие ресторана "Абрау-Дюрсо" состоится в Тюмени на территории отеля "Vostok" 26 января в 19:00.

Специальными приглашенными гостями праздника станут глава Центра винного туризма "Абрау-Дюрсо" Инесса Андрианова и бренд-амбассадор Русского винного дома "Абрау-Дюрсо" Виталий Горбенко.

Гостей будет ждать уникальное меню от бренд шеф-повара Центра винного туризма Абрау-Дюрсо Сергея Альшевского в сопровождении напитков Русского винного дома. Стоимость праздничного ужина составит 3 000 рублей за одну персону.

Напомним, "Vostok" - самый крупный отель нашего города, для гостей открыты 375 номеров с видом на Храм Дмитрия Донского, фонтан и парк, а также для удобства гостей и жителей города представлены 5 залов ресторации, 4 зала конференц-центра общей площадью 468 квадратных метров и вместимостью 15-250 человек, тренажёрный зал, охраняемая парковка, автомойка и бесплатный Wi-Fi.